Новости Кузбасса

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60-летний генеральный директор одного из предприятий Чебулинского района, обвиняется в нарушении требований охраны труда, из-за чего рабочий получил серьезные травмы.
26 апреля 2016 года во время заливки трещин в асфальтированном покрытии один из рабочих получил ожоги, относящиеся к категории тяжких. Причиной трагедии стало использование агрегата кустарного производства для подогрева битума. Устройство загорелось и мужчина был серьезно травмирован.
Как выяснилось, генеральный директор предприятия, зная, что агрегат не соответствует никаким нормам безопасности, допустил его использование.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
17/05/2017
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