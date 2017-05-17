Новости Кузбасса

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В Чебулинском ген.директор одного из предприятий нарушал требования охраны труда

60-летний генеральный директор одного из предприятий Чебулинского района, обвиняется в нарушении требований охраны труда, из-за чего рабочий получил серьезные травмы.

26 апреля 2016 года во время заливки трещин в асфальтированном покрытии один из рабочих получил ожоги, относящиеся к категории тяжких. Причиной трагедии стало использование агрегата кустарного производства для подогрева битума. Устройство загорелось и мужчина был серьезно травмирован.

Как выяснилось, генеральный директор  предприятия, зная, что агрегат не соответствует никаким нормам безопасности,  допустил его использование.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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kuzbassnews.ru
17/05/2017
Происшествия
Топ
Верх-Чебула
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