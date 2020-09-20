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В Чебулинском краеведческом музее обновлена экспозиция «От сохи до «Конкорда»

Самоходный комбайн «Нива» и трактор ДТ-54 более 30 лет отработали на полях Чебулинского округа. Уже более 5 лет эти сельскохозяйственные машины служат экспонатами в экспозиции под открытым небом, посвященной эволюции крестьянского труда.
Пришло время подновить и окрасить детали техники. Этим и занялись сотрудники музея. Теперь парк сельхозтехники встретит туристов свежими красками.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
20/09/2020
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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