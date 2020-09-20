В Чебулинском краеведческом музее обновлена экспозиция «От сохи до «Конкорда»

За сутки в России скончались 144 пациента с COVID-19 Коронавирус унёс жизни ещё 144 пациентов в России. Таким образом, общее количество смертей от COVID...

В Кемерове запустят общественный транспорт на проспект Комсомольский Как сообщил мэр Кемерова, в новые районы в ближайшее время пустят общественный транспорт.

В Кемерове запустят общественный транспорт на проспект Комсомольский Как сообщил мэр Кемерова, в новые районы в ближайшее время пустят общественный транспорт.