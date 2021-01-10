В Чебулинском округе библиотекари пригласили детей в необычное путешествие

В Чумайской модельной библиотеке для ребятишек прошла игра-путешествие «Новогоднее приключение в стране литературных героев».
Ведущая Татьяна Алексеевна Голоктионова с помощью слайд-презентации «Страна литературных персонажей» предложила ребятам отправиться в сказочное путешествие, где они вспомнили новогодние сказки, имена их героев.
Совершив остановку в стране «Зимняя мозаика», юные путешественники собрали пазл и определили, к какой сказке относится эта иллюстрация. В стране «Волшебство» по отрывку из сказки угадали, о каком волшебнике идёт речь.
По итогам мероприятия каждый участник получил памятную медаль и рассказал, какое новогоднее пожелание для своих близких он придумал.
10/01/2021
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