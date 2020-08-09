В Чебулинском округе началась уборка зерновых культур

Глава муниципалитета Наталья Алексеевна Воронина прямо на полях поздравила работников сельскохозяйственных предприятий со стартом жатвы. Участники народного самодеятельного коллектива, казачьего хора «Вольница» (руководитель Валерий Андроникович Осипов) исполнили для хлеборобов свои песни. Уборочная страда продолжается.
09/08/2020
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