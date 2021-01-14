В Чебулинском округе начались выездные комиссионные проверки территории

Глава кузбасского города назвал причину холода в квартирах Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 13 января 2021, 09:03 — REGNUM Глава кузбасского Анжеро-...

Стало известно, кто получит 350 млн рублей за завершение известного долгостроя в Кемерове Рассмотрев заявки, комиссия признала победителем ООО «СКС», которое согласилось выполнить все...

Мэр Новокузнецка объяснил расписание автобусов в остановках на потолке В Новокузнецке 14 января прошла телепередача «Утро с мэром», в рамках которой горожане...