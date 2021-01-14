В Чебулинском округе начались выездные комиссионные проверки территории

В центре внимания – жалобы жителей по вопросам оказания услуг ресурсно-снабжающей организации и управляющей компании. Глава муниципалитета Наталья Алексеевна Воронина непосредственно на местах совместно с представителями этих компаний разбирались в причинах проблем, связанных с ЖКХ.
Сегодня посетили Поселок 1-й, где разбирались в причинах отсутствия горячей воды. Также посетили детский сад в селе Усманка и Центр народных ремёсел в поселке Верх-Чебула, где решали проблемы с отоплением.
14/01/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Анжеро-Судженск, Кемеровская область, 13 января 2021, 09:03 — REGNUM Глава кузбасского Анжеро-...
|
Рассмотрев заявки, комиссия признала победителем ООО «СКС», которое согласилось выполнить все...
|
В Новокузнецке 14 января прошла телепередача «Утро с мэром», в рамках которой горожане...
|
По словам чиновника, водители автобусов нелегально собирают деньги с пассажиров, а в случае...