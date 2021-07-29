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В Чебулинском округе проходит модернизация центра мордовской культуры

Общественный центр с 2011 года действует на базе Николаевского сельского Дома культуры. До момента его официального открытия на протяжении нескольких десятилетий проводилась кропотливая работа по сохранению и возрождению мордовских обычаев и традиций. Это далеко не случайно, ведь в селе Николаевка компактно проживают представители мордовской национальности (эрзян) и их потомки.
В рамках государственной программы «Культура Кузбасса» в 2021 году выделено финансирование на улучшение материально-технической базы центра, благодаря чему к концу года преобразится музей мордовского быта, будет открыт учебный класс, в концертном зале обновят звуковое, световое и видеопроекционное оборудование, театральные кресла и одежду сцены. Также будут пошиты новые сценические костюмы для народного самодеятельного коллектива фольклорного мордовского ансамбля «Ялгам».
В настоящее время за счет средств местного бюджета в учреждении ведется текущий ремонт, проводятся конкурсные процедуры по закупке нового оборудования. Открытие модернизированного центра мордовской культуры состоится в конце 2021 года.

 

 

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
29/07/2021
Культура
Верх-Чебула

Новости Кузбасса

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