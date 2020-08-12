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В Чебулинском округе проходят рейды по контролю за соблюдением масочного режима

Для этого в администрации округа создана рабочая группа, в состав которой входят специалисты муниципалитета и сотрудники полиции. Проверки показали, что превентивные меры не всегда соблюдаются как сотрудниками объектов потребительского рынка, так и жителями округа, которые не используют защитные маски при посещении общественных мест (магазинов, автостанции, кафе).
По итогам рейдов по выявленным нарушениям на объектах потребительского рынка составлено 26 протоколов об административном правонарушении, как в отношении предпринимателей, так и физических лиц.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
12/08/2020
Общество
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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