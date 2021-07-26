В Чебулинском округе прошел ночной марафон «В поисках динозавров»

Организовали марафон Кузбасский государственный краеведческий музей и администрация Чебулинского округа. Мероприятие прошло впервые в России. На самом массовом местонахождении динозавров – Шестаковском палеонтологическом комплексе 23 июля собрались представители СМИ, российские ученые, краеведы, представители музейного сообщества.

Ночной марафон раскрыл уникальную страницу истории края – эпоху господства динозавров. Старт марафону был дан у памятника пситтакозавру сибирскому в деревне Шестаково. Участники мероприятия посетили музейную экспозицию, где хранится скелет самого известного Кузбасского динозавра – пситтакозавра сибирского.

Следующим этапом марафона стала точка Шестаково-1 – место первых находок динозавров. Путь проходил по вершине крутого берега реки Кия. Отсюда открывается вид на Шестаково с высоты птичьего полета. На точке Шестаково - 1 у подножия Шестаковского яра прошла экскурсия, в ходе которой участники мероприятия познакомились с историей открытия Шестаковского палеонтологического комплекса.

Вторая половина ночного марафона проходила на точке Шестаково-3. Ее основой послужила лекция под открытым небом на территории раскопа. Спикер – ведущий специалист по динозаврам, доктор биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, палеонтолог Павел Петрович Скучас. Известный палеонтолог рассказал об особенностях и уникальности территории Шестаковского палеонтологического комплекса, отметил обилие и хорошую сохранность палеонтологического материала, выделяющего территорию Шестаково в сравнении с другими местонахождениями динозавров в России.

Завершилось мероприятие увлекательным DinoParty и ночным пикником. Ночной марафон никого не оставил равнодушным. Участники получили заряд позитивных эмоций. В ходе мероприятия Павел Петрович Скучас выразил свое отношение к ночному марафону и работе музея: «Будущее Шестаковского комплекса связано с краеведческим музеем, пока музей ведет данное направление, будут совершаться научные открытия и Шестаково будет жить».