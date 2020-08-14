В Чебулинском округе прошли акции по подготовке детей к новому учебному году

В окружном центре на территории средней школы прошла ежегодная областная акция «Первое сентября – каждому школьнику». В связи с эпидемиологической обстановкой потоки посетителей были разделены, соблюдался масочный режим.
В этом году из областного бюджета 83 семьи получили денежные сертификаты для подготовки детей к школе в размере 5 тысяч рублей и три семьи – 10 тысяч рублей. На специально организованной ярмарке семьи, получившие льготу, приобрели одежду, обувь и канцтовары кузбасских производителей.
Кроме того, в рамках традиционной муниципальной акции «Помоги собраться в школу» на площади перед культурно-досуговым центром 38 семей приобрели канцелярские товары.
14/08/2020
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