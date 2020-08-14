Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Чебулинском округе прошли акции по подготовке детей к новому учебному году

В окружном центре на территории средней школы прошла ежегодная областная акция «Первое сентября – каждому школьнику». В связи с эпидемиологической обстановкой потоки посетителей были разделены, соблюдался масочный режим.
В этом году из областного бюджета 83 семьи получили денежные сертификаты для подготовки детей к школе в размере 5 тысяч рублей и три семьи – 10 тысяч рублей. На специально организованной ярмарке семьи, получившие льготу, приобрели одежду, обувь и канцтовары кузбасских производителей.
Кроме того, в рамках традиционной муниципальной акции «Помоги собраться в школу» на площади перед культурно-досуговым центром 38 семей приобрели канцелярские товары.

Общество
kuzbassnews.ru
14/08/2020
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Сколько заработал главный транспортник Новокузнецка
Примечательно, но Машуков заработал за прошлый год намного меньше, чем начальник юридического...
Кемеровский медик рассказала, чем опасен COVID-19
Главный врач Кемеровской инфекционной больницы Светлана Кудашева рассказала, почему коронавирус...
Две женщины скончались от коронавируса в Кузбассе
За сутки в Кузбассе скончались две пациентки из Новокузнецка и Междуреченска с подтвержденным COVID...
В Кемерове прошла десятая сессия Парламента Кузбасса
Сегодня прошла десятая сессия Парламента Кузбасса.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus