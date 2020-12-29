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В Чебулинском округе прошли рейды по проверке печного отопления в жилых домах

В ходе обхода специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Чебулинского муниципального округа раздали памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Всего в течение года в муниципалитете проведено 375 таких рейдов.
Необходимость проведения таких мероприятий обусловлена тем, что в отопительный сезон возрастает риск возникновения пожара. Значительное количество пожаров в зимний период происходит в жилых домах именно от печного отопления.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
29/12/2020
Общество
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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