В Чебулинском округе прошли рейды по проверке печного отопления в жилых домах

В Кузбассе обновился температурный рекорд В воскресение 27 декабря Кузбасс обновил температурный рекорд за эту дату. Новый минимум был...

В Кузбассе рабочая неделя начнётся с серьёзного мороза Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...

141 случай коронавируса выявили в Кузбассе за сутки, два человека умерли За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения...