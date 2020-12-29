В Чебулинском округе прошли рейды по проверке печного отопления в жилых домах

В ходе обхода специалисты комплексного центра социального обслуживания населения Чебулинского муниципального округа раздали памятки о мерах пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Всего в течение года в муниципалитете проведено 375 таких рейдов.
Необходимость проведения таких мероприятий обусловлена тем, что в отопительный сезон возрастает риск возникновения пожара. Значительное количество пожаров в зимний период происходит в жилых домах именно от печного отопления.
29/12/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В воскресение 27 декабря Кузбасс обновил температурный рекорд за эту дату. Новый минимум был...
|
Кемеровский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 28 декабря 2020 года. Согласно...
|
За минувшие сутки на территории Кемеровской области были выявлены новые случаи заражения...
|
По данным регионального оперштаба на утро понедельника, 28 декабря, за последние сутки в Кузбассе...