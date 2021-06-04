В Чебулинском округе прошли военные сборы для школьников

В Кузбассе создадут более тысячи новых рабочих мест По соглашению между АО «Стройсервис» и ООО «Комацу СНГ» планируется создание около 400 рабочих мест...

Пьяный житель Новокузнецка получил штраф за катание на электросамокате вместе с ребенком Житель Новокузнецка был оштрафован за то, что в нетрезвом виде катался на электросамокате вместе с...

В Кузбассе планируют создать более тысячи новых рабочих мест Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что в регионе планируют создать более тысячи новых...