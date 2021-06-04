В Чебулинском округе прошли военные сборы для школьников

На базе Шестаковской начальной школы-детского сада организовали пятидневные сборы по основам военной службы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений Чебулинского муниципального округа.
Школьные учебные сборы – это практическая часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», входящего в программу десятого класса. На разных этапах участники отрабатывают навыки и знания, полученные в ходе уроков по ОБЖ.
Строевая, огневая, тактическая подготовка, а также радиационная, химическая и биологическая защита, изучение общевоинских уставов, физическая подготовка – эти и некоторые другие дисциплины осваивают участники сборов по основам военной службы.
04/06/2021
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