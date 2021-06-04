Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Чебулинском округе прошли военные сборы для школьников

На базе Шестаковской начальной школы-детского сада организовали пятидневные сборы по основам военной службы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных учреждений Чебулинского муниципального округа.
Школьные учебные сборы – это практическая часть предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», входящего в программу десятого класса. На разных этапах участники отрабатывают навыки и знания, полученные в ходе уроков по ОБЖ.
Строевая, огневая, тактическая подготовка, а также радиационная, химическая и биологическая защита, изучение общевоинских уставов, физическая подготовка – эти и некоторые другие дисциплины осваивают участники сборов по основам военной службы.

Образование
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
04/06/2021
Образование
Верх-Чебула

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кузбассе создадут более тысячи новых рабочих мест
По соглашению между АО «Стройсервис» и ООО «Комацу СНГ» планируется создание около 400 рабочих мест...
Пьяный житель Новокузнецка получил штраф за катание на электросамокате вместе с ребенком
Житель Новокузнецка был оштрафован за то, что в нетрезвом виде катался на электросамокате вместе с...
В Кузбассе планируют создать более тысячи новых рабочих мест
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв заявил, что в регионе планируют создать более тысячи новых...
В центре Кемерова почти на сутки запретят парковку и перекроют движение
Речь идёт об участке от улицы Красноармейская до улицы Васильева, рассказали в МБУ «ЦОДД». В...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus