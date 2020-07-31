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В Чебулинском округе ресурсоснабжающая организация готовится к зиме

Котельные к новому отопительному сезону практически готовы. Продолжаются ремонты на теплотрассах и трассах водоснабжения. Заменен водопровод на улице Весенняя в Верх-Чебуле.
Начался капитальный ремонт трассы теплоснабжения, идущей от центральной котельной до больницы. Кроме того в Михайловке на участке в 400 метров заменены трубы теплоснабжения.

Общество
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
31/07/2020
Общество
Верх-Чебула

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