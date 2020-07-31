В Чебулинском округе ресурсоснабжающая организация готовится к зиме

Котельные к новому отопительному сезону практически готовы. Продолжаются ремонты на теплотрассах и трассах водоснабжения. Заменен водопровод на улице Весенняя в Верх-Чебуле.
Начался капитальный ремонт трассы теплоснабжения, идущей от центральной котельной до больницы. Кроме того в Михайловке на участке в 400 метров заменены трубы теплоснабжения.
31/07/2020
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Для "голубых беретов" отмена праздника в этом году особенно чувствительна, поскольку...
|
Следствие обвиняет чиновника в совершении преступления по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая...
|
Кемеровский областной суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста трем...
|
Трем фигурантам дела о пожаре в «Зимней Вишне» продлили срок заключения. Как сообщает пресс-служба...