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В Чебулинском округе состоялась "снежная" вечеринка для учащихся начальных классов

В читальном зале детского отдела Чебулинской межпоселенческой центральной библиотеки их встретили сказочные персонажи – Дед Мороз, Снегурочка и Кикимора. Они подготовили для ребят различные игры и конкурсы. В конкурсах «Метелки», «Сто одежек» и «Льдины» ребята показали смекалку и ловкость.
Ребята танцевали со сказочными персонажами под зажигательную музыку. Дед Мороз предложил ребятам увлекательную игру «Волшебный сундук» и провел для детей «Минуту славы», где ребятишки могли прочитать стихи или исполнить песню, получив за это сладкий приз.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
05/01/2021
Культура
Верх-Чебула
Новости Кузбасса

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