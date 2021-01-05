В Чебулинском округе состоялась "снежная" вечеринка для учащихся начальных классов

В Новокузнецке продолжаются праздничные мероприятия Сегодня, 4 января, в соцсети глава города Сергей Кузнецов рассказал о том, какие праздничные...

Журналистку из Киселёвска вызвали на допрос по закону о клевете Как рассказала Наталья Зубкова изданию «Абажур», инициатором ее вызова на допрос в полицию по ...

На завершение строительства автовокзала в Белове потратят 14,7 млн Министерство строительства Кузбасса опубликовало 31 декабря на едином портале госзакупок новый...