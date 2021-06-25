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В Чебулинском округе состоялся межрегиональный фестиваль творчества

Праздник «В гостях у динозавра - 2021», посвященный в этом году 300-летию Кузбасса, проходил на поляне праздников в селе Шестаково, где состоялось открытие Межрегионального фестиваля-конкурса народного творчества «В гостях у динозавра». На протяжении дня гости фестиваля могли посетить экскурсии на место раскопа и увидеть своими глазами находки палеонтологов, сделанные именно в этих местах.
В фестивале участвовали творческие коллективы и солисты, а также ремесленники и мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства из Кемеровской области и Красноярского края. В этот день гости праздника установили рекорд Кузбасса, образовав в честь юбилея образования региона 300-метровый «Ручеек дружбы».
Гости праздника фотографировались на память с ростовыми куклами динозавра, которые стали главными героями мероприятия, завершив маршрут по Кузбассу в рамках проекта «Палеонтологический десант динозавров». Также работала ярмарка «Кладовая ремесел», проходили мастер-классы по изготовлению сувениров, народные игры и забавы, на «Экоподворьях» предлагали отведать национальные блюда.
Все желающие могли посетить музейную экспозицию в селе Шестаково, где основное место занял макет скелета пситтакозавра сибирского, изготовленный специалистами Московского Палеонтологического института имени А. Борисяка РАН. Это полный скелет динозавра, который обитал 130 млн лет назад только на территории Кузбасса. Также в экспозицию вошли предметы археологии, найденные на территории Шестаково. Среди находок – предметы из железа и бронзы, фрагменты керамических сосудов.
Еще одним событием дня стало открытие первой в России передвижной выставки скелетов динозавров и уникальных находок Шестаковского комплекса «ПРОдинозавров», организованной на месте захоронения динозавров, где ведутся крупномасштабные раскопки. Ее организатором выступил Кузбасский государственный краеведческий музей. Для проведения выставки на раскопе построен специальный выставочный павильон. Особое место на выставке занимает самая большая в России коллекция черепов пситтакозавров, фрагменты скелета завропода, остатки скелета анкилозавра, ископаемые остатки скелета симметродонта, древние крокодилообразные рептилии.
Не остались без внимания и дети – для них работали аттракционы, игровые и арт-площадки «Динозаврия», квест «В поисках динозавра», игровые программы с хороводами, играми, конкурсами, викторинами, народными забавами.
Сюрпризом стали выступления столичных артистов – кавер-группы «Поющие динозавры» и музыканта Руслана Манина, который представил шоу-программу Accordance show. Завершится праздник ярким световым шоу и салютом.

Культура
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
25/06/2021
Культура
Верх-Чебула

Новости Кузбасса

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