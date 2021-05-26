В Чебулинском округе среди дошколят прошел чемпионат «Профи Дети»

В Кемерово задержали мужчину, убившего и расчленившего девушку Согласно признательным показаниям, который дал 25-летний обвиняемый, он, разозлившись, ударил...

В Кемерово задержали мужчину, убившего и расчленившего девушку Согласно признательным показаниям, который дал 25-летний обвиняемый, он, разозлившись, ударил...

Двое кузбассовцев умерли от коронавируса, еще 55 человек заболели ковидом На утро 25 мая в Кузбассе изменилась статистика по числу умерших, заболевших и выздоровевших...