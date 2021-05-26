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В Чебулинском округе среди дошколят прошел чемпионат «Профи Дети»

В ходе мероприятия посвященного 300-летию Кузбасса ребятишки демонстрировали костюмы, занимались художественным творчеством, проводили мастер-классы.
Победителем стал воспитанник Верх-Чебулинского детского сада «Солнышко» Богдан Соловьев. Все участники чемпионата получили памятные подарки от единороссов.

Образование
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
26/05/2021
Образование
Верх-Чебула

Новости Кузбасса

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