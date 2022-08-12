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В Чебулинском округе стартовала третья смена в детском палаточном лагере

Ребят ждёт пять насыщенных дней – сплав на катамаранах по реке Кия, посещение уникального Шестаковского комплекса, центра мордовской культуры, мастер-классы, игры, песни у костра. За время смены ребята приобретут много новых и полезных навыков: специалисты научат мерам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи, расскажут и покажут, как правильно использовать средства спасения.
Палаточный лагерь «Динотерра» расположен в сосновом бору недалеко от поселка Верх-Чебула. До 2014 года здесь действовал детский лагерь «Колосок», в котором ежегодно отдыхали сотни девчонок и мальчишек. В этом году лагерь вновь распахнул свои двери. В ходе подготовки к открытию на средства местного бюджета восстановлен водопровод, заменена электролиния, отремонтированы столовая и сцена, а при финансовой поддержке министерства образования Кузбасса приобретены новые палатки и катамараны.
Работа лагеря палаточного типа «Динотерра» проходит в три заезда, всего за сезон в нем отдохнут почти 150 детей.

Образование
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
12/08/2022
Образование
Верх-Чебула
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