В Чебулинском округе стартовала третья смена в детском палаточном лагере

Ребят ждёт пять насыщенных дней – сплав на катамаранах по реке Кия, посещение уникального Шестаковского комплекса, центра мордовской культуры, мастер-классы, игры, песни у костра. За время смены ребята приобретут много новых и полезных навыков: специалисты научат мерам безопасного поведения на воде и оказанию первой медицинской помощи, расскажут и покажут, как правильно использовать средства спасения.

Палаточный лагерь «Динотерра» расположен в сосновом бору недалеко от поселка Верх-Чебула. До 2014 года здесь действовал детский лагерь «Колосок», в котором ежегодно отдыхали сотни девчонок и мальчишек. В этом году лагерь вновь распахнул свои двери. В ходе подготовки к открытию на средства местного бюджета восстановлен водопровод, заменена электролиния, отремонтированы столовая и сцена, а при финансовой поддержке министерства образования Кузбасса приобретены новые палатки и катамараны.

Работа лагеря палаточного типа «Динотерра» проходит в три заезда, всего за сезон в нем отдохнут почти 150 детей.