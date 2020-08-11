В Чебулинском округе туристы отправились на поиски динозавров

Гости посетили уникальные памятники истории и культуры, соприкоснулись с тайнами Шестаковского Яра и побывали на палеонтологических раскопках.
Затем туристы потерли лапку застывшего на постаменте Пситтакозавра и загадали желание. Напоследок отправились к месту археологических раскопок, где узнали много интересного о железном веке и тагарских поселениях.
11/08/2020
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