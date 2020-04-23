В Чебулинском районе открыта горячая линия по дезинфекции жилых домов

на территории Чебулинского округа в подъездах жилого фонда организована ежедневная дезинфекция. Кроме того проводится санитарная уборка подъездов не реже 1 раза в три дня. Администрацией округа создана горячая линия для приема обращений от населения о непроведенной работе по санитарной обработке подъездов МКД (т.2-22-40).
23/04/2020
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