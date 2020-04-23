В Чебулинском районе открыта горячая линия по дезинфекции жилых домов

Выяснилось, как женщина из Прокопьевска заразилась коронавирусом Мэр Прокопьевска Андрей Мамаев сообщил в Instagram, как жительница города заразилась коронавирусной...

Стало известно, как заразились коронавирусом 10 кузбассовцев В Роспотребнадзоре рассказали, откуда за последние сутки возникло 11 новых случаев заражения...

Более 5 тысяч кузбассовцев заболели ОРВИ на прошлой неделе По сообщению областного управления Роспотребнадзора, в Кузбассе продолжается снижение...