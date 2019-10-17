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В Чебулинском районе у автомобилиста изъяли 80 литров спирта

Полицейские Чебулинского района в ходе операции «Алкоголь» получили информацию, что местный житель доставит в поселок Верх-Чебула партию спирта без соответствующих документов.

На стоянке у кафе, расположенного на федеральной трассе Р255 «Сибирь», инспекторы ГИБДД совместно с участковыми проверили автомобиль «Лада Веста». В багажнике машины находилось 16 пластиковых бутылок со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 80 литров. Водитель признался, что товар предназначался для реализации на территории Чебулинского района. Никаких сопроводительных документов на продукцию он предоставить не смог.

Жидкость была направлена на экспертизу. Водителю грозит штраф в размере 5 000 рублей.

 

 

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
17/10/2019
Происшествия
Топ
Верх-Чебула
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