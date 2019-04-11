В Чебулинском районе установлен фитокарантин

На территории Чебулинского района кемеровской области В границах лесных массивов Чебулинского лесничества установлена карантинная фитосанитарная зона по карантинным вредителям леса- большой черный усач, малый черный еловый усач. Существует риск заноса и распространения этих вредителей вместе с подкарантинной лесопродукцией, посадочным материалом- саженцы хвойных пород (кедр) на территории других областей. Поэтому вывоз хвойных растений в другие регионы Российской Федерации разрешен только при наличии карантинного сертификата, подтверждающего их фитосанитарную безопасность.

Государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно со специалистом ФГБУ «Кемеровская МВЛ» в соответствии с ч.3 ст.8 Федерального закона «О карантине растений» от 27.07.2014г. №206-ФЗ в пгт.Верх-Чебула Кемеровской области проведен карантинный фитосанитарный досмотр подкарантинной продукции — саженцы хвойных пород (кедр), приготовленных к отправке автотранспортом в г.Москву. В ходе досмотра саженцев хвойных пород (кедр) карантинных объектов не обнаружено, нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено, в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13.07.2016 № 293 «Об утверждении порядка выдачи фитосанитарного сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата, карантинного сертификата» грузоотправителю выданы карантинные сертификаты.