В честь 300-летия Кузбасса в Кемерове и в Новокузнецке прошли концерты популярных исполнителей

Мэр Кемерова опубликовал расписание выступления российских звёзд на Московской площади Мэр Кемерова Илья Середюк поделился в соцсетях точным расписанием выхода на сцену на Московской...

Пользователи Сети начали обсуждать необычное облако в небе над Кузбассом На кадрах запечатлено необычное облако. Согласно данным очевидцев, кадры были сделаны накануне...

Водителей, катавшихся на машинах по фонтану, накажут в Кемерово Послу публикации в соцсетях видео, на котором два автомобиля "Лада" в вечернее время...