В честь 300-летия Кузбасса в Кемерове и в Новокузнецке прошли концерты популярных исполнителей
Популярные группы, рок и рэп-исполнители поздравили жителей и гостей Кузбасса с 300-летием региона.
В столице Кузбасса на новой Московской площади выступили группа «Фабрика», кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band, российский музыкальный дуэт RASA, Диана Арбенина. Завершила концерт группа «Дискотека Авария».
В Новокузнецке концерт прошел на площади у торгово-развлекательного центра «Планета». Кроме групп «Фабрика» и «Дискотека Авария» жителей южной столицы Кузбасса и гостей города с юбилеем поздравила группа Dabro — автор молодежного хита «Юность».
Концерты прошли с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Роспотребнадзором.
Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
11/07/2021
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