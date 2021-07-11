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В честь 300-летия Кузбасса в Кемерове и в Новокузнецке прошли концерты популярных исполнителей

Популярные группы, рок и рэп-исполнители поздравили жителей и гостей Кузбасса с 300-летием региона.

В столице Кузбасса на новой Московской площади выступили группа «Фабрика», кавер-группа из Санкт-Петербурга True Party Band, российский музыкальный дуэт RASA, Диана Арбенина. Завершила концерт группа «Дискотека Авария».

В Новокузнецке концерт прошел на площади у торгово-развлекательного центра «Планета». Кроме групп «Фабрика» и «Дискотека Авария» жителей южной столицы Кузбасса и гостей города с юбилеем поздравила группа Dabro — автор молодежного хита «Юность».

Концерты прошли с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Роспотребнадзором.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Культура
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
11/07/2021
Культура
Кемерово
Новокузнецк

Новости Кузбасса

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