В честь Дня металлурга кузбасским школьникам вручат велосипеды

В Кузбассе электричку задержали из-за утечки газа на АЗС В Кузбассе электричку задержали из-за утечки газа на АЗС. Как сообщили в пресс-службе Западно-...

Экс-чиновник оштрафован за драку с соседями по даче в Кузбассе Бывшего чиновника кемеровской администрации оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку с соседями по...

В Кемерово вернулись студенты-волонтёры Кубка конфедераций В Кемерово вернулись студенты филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, являвшиеся волонтёрами на Кубке...