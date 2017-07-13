В честь Дня металлурга кузбасским школьникам вручат велосипеды

14 июля в Кемерово и Новокузнецке более тысячи велосипедов вручат детям из многодетных, малообеспеченных, приёмных семей, которые имеют успехи в спорте, учёбе и творчестве . в Кемерове и Новокузнецке школьники получат велосипеды.
Программа «1 тысяча велосипедов – детям Кузбасса» стартовала по инициативе губернатора Аиана Тулеева еще в 2015 году. Всего за время проведения акции вручено почти 12 тыс. велосипедов.
В Кемерове вручение состоится на Площади Советов, его проведёт заместитель губернатора Валерий Цой. В Новокузнецке мероприятие пройдёт на Площади общественных мероприятий. Вручение проведёт заместитель губернатора Алексей Сергеев.
13/07/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе электричку задержали из-за утечки газа на АЗС. Как сообщили в пресс-службе Западно-...
|
Бывшего чиновника кемеровской администрации оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку с соседями по...
|
В Кемерово вернулись студенты филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, являвшиеся волонтёрами на Кубке...
|
Всего несколько дней проведет передвижная выставка «О земном и неземном труде» в Новокузнецке,...