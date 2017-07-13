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В честь Дня металлурга кузбасским школьникам вручат велосипеды

14 июля в Кемерово и Новокузнецке более тысячи велосипедов вручат детям из многодетных, малообеспеченных, приёмных семей, которые имеют успехи в спорте, учёбе и творчестве .  в Кемерове и Новокузнецке школьники  получат велосипеды.
Программа «1 тысяча велосипедов – детям Кузбасса» стартовала по инициативе губернатора Аиана Тулеева еще в 2015 году. Всего за время проведения акции вручено почти 12 тыс. велосипедов.
В Кемерове вручение состоится на Площади Советов, его проведёт заместитель губернатора Валерий Цой. В Новокузнецке мероприятие пройдёт на Площади общественных мероприятий. Вручение проведёт заместитель губернатора Алексей Сергеев.

Общество
Кемерово
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
13/07/2017
Общество
Кемерово
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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