В честь Дня среднего профессионального образования представители Тяжинского агропромышленного техникума отмечены наградами
За многолетний добросовестный труд звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» присвоено преподавателю Татьяне Александровне Молодик.
За добросовестный труд, большой личный вклад в развитие системы профессионального образования Кузбасса, подготовку квалифицированных специалистов для экономики региона и высокий профессионализм, почетной грамотой губернатора Кузбасса был награжден мастер производственного обучения по профессии «сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» Артем Геннадьевич Ахмадиев.
Премию губернатора Кузбасса получили мастер производственного обучения Вадим Олегович Сафронов и студент группы 263 по профессии «мастер сельскохозяйственного производства» Антон Самолутченко.
13/10/2022