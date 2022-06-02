В честь Дня защиты детей спецназ Росгвардии вместе со школьниками сменили окрас «Тигру»

Спецназовцы и школьники для своего холста выбрали бронеавтомобиль «Тигр», на котором совместными усилиями нарисовали цветными мелками рисунки, посвященные детству. На армейской машине дети и их взрослые наставники изобразили яркое солнце, разноцветные цветы, веселых животных, ну и конечно знаковый символ «V». Кроме того, ребята с радостью прокатились на бронированной технике по территории отряда. В свою очередь спецназовцы поделились с ребятами историей боевой машины.

«Такие мероприятия сплачивают детские коллективы и спецназовцев. Школьники с большим интересом узнают о жизни отряда и всегда рады побывать на базе своих защитников», - рассказал председатель регионального совета ветеранов внутренних войск подполковник запаса Вадим Веселов.