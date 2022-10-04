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В честь героически павшего росгвардейцы в кузбасской школе установлен стенд

 В Прокопьевске в честь сотрудника СОБР майора Александра Иванова, погибшего при исполнении служебного долга на территории Украины, торжественно открыли мемориальный стенд. Его установили в школе №25, в котором учился офицер спецназа.

На церемонию пришли родные и близкие погибшего, сослуживцы, ветераны, представители местного самоуправления и неравнодушные горожане. Собравшиеся почтили память Александра минутой молчания и возложили цветы. Знавшие его лично рассказали школьникам о порядочности и заслугах Александра при жизни.

  «Хочется, чтобы его запомнили не только как человека мужественного, преданного своей Отчизне, но и как человека доброго, милосердного, с открытой душой», - сказал заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Денис Ситенков.

 За проявленный героизм и отвагу при исполнении служебного долга по защите жителей Донецких и Луганских республик майор Иванов представлен к Ордену Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
04/10/2022
Общество
Прокопьевск
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