В четырех территориях введен режим НМУ

В Кузбасс придет потепление до +12 градусов в воскресенье В воскресенье в Кузбасс придет потепление до +12 градусов.

Землетрясение магнитудой 3,3 произошло под Таштаголом На хребте Бийская Грива в Кузбассе зафиксировали толчки.В регионе произошло сейсмическое событие,...

По факту обрушения корпуса школы в Междуреченске возбудили уголовное дело Напомним, ранее редакция «Вестей» сообщала, что поздним вечером пятницы, 2 апреля на территории...