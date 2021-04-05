В четырех территориях введен режим НМУ

5 апреля в Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе действует режим неблагоприятных метеоусловий.
В Кемерово режим НМУ продлится до 18.00 5 апреля, в остальных трех территориях до 18.00 6 апреля.
В течение этого времени предприятиям рекомендовано снизить выбросы в атмосферу, а жителям – уменьшить прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.
Фото из открытых источников
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