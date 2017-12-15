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В числе лучших

В городе Санкт-Петербурге состоялся V Всероссийский образовательный форум «Школа будущего».
В рамках форума проходил конкурс «100 лучших организаций дополнительного образования детей России-2017». По итогам независимой оценки результатов образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности образовательных учреждений, проведенной Независимым общественным советом Всероссийского образовательного форума «Школа будущего» и Международной академией качества и маркетинга, Итатский детско-юношеский центр Тяжинского района Кемеровской области стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России-2017».
Итатский детско-юношеский центр награжден Золотой медалью «100 лучших организаций дополнительного образования детей России-2017» с вручением диплома лауреата конкурса.
Директор Итатского детско-юношеского центра Николай Евгеньевич Воронов награжден Почетным знаком «Директор года – 2017». Ему вручено Свидетельство о принятии в почетные члены Международной академии качества и маркетинга.
Конкурс «100 лучших организаций дополнительного образования детей России» проводится среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации, независимо от форм собственности и подчинения, имеющих государственную лицензию и аккредитацию.
Организатором конкурса выступает Независимый общественный совет, в состав которого входят представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, Комитета Государственной Думы по образованию, Комитета Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям, Союза директоров ссузов России, Национальной Ассоциации директоров школ и учителей России, Международной академии качества и маркетинга.
Цели конкурса: выявление лучших школ страны, добившихся наиболее высоких результатов в области обучения и воспитания школьников; стимулирование учреждений начального, среднего и дополнительного образования страны и внедрение передовых достижений в области обеспечения образовательного и воспитательного процесса; информирование о положительном опыте реализации образовательных программ и методик школьного образования.
Впервые конкурс «100 лучших школ России» был проведен во второй половине 2013 года и получил широкую поддержку среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации. Он стал продолжением доброй традиции – конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года» среди высших учебных заведений страны, а также конкурса «100 лучших ссузов России» и «Директор года» среди учреждений среднего профессионального образования, которые проводятся, начиная с 2006-2007 годов.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/12/2017
Образование
Тяжин
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