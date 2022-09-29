В Чумайском краеведческом музее прошел час здоровья «Как помочь сердцу, хорошо работать»

Присутствующие получили рекомендации, как оказать первую помощь человеку, которому стало плохо, как предотвратить проблемы с сердцем и как распознать инсульт.

Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца. Эта важная дата возникла на рубеже ХХ и XXI веков по инициативе Всемирной федерации сердца. Сегодня праздник отмечается более чем в 100 странах мира.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, ежегодно унося 18 млн жизней. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика не только возможна, но и необходима.