Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Чумайском краеведческом музее прошел час здоровья «Как помочь сердцу, хорошо работать»

Присутствующие получили рекомендации, как оказать первую помощь человеку, которому стало плохо, как предотвратить проблемы с сердцем и как распознать инсульт.
Ежегодно 29 сентября в мире отмечается Всемирный день сердца. Эта важная дата возникла на рубеже ХХ и XXI веков по инициативе Всемирной федерации сердца. Сегодня праздник отмечается более чем в 100 странах мира.
Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертей в мире, ежегодно унося 18 млн жизней. Всемирный день сердца призван напомнить, что профилактика не только возможна, но и необходима.

Здоровье
Верх-Чебула
kuzbassnews.ru
29/09/2022
Здоровье
Верх-Чебула
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus