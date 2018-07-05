В день фестиваля «Герои мирового рока» ТРЦ «Планета» продлит часы работы и увеличит парковку

7 июля, в день проведения фестиваля «Герои мирового рока», ТРЦ «Планета» будет принимать гостей с 10:00 до 01:00. Для посетителей, добирающихся на личном транспорте, организованы дополнительные парковочные места.

Для любителей рока, добирающихся на личном транспорте, будут организованы дополнительные парковочные места. Расположены они по адресу пр. Строителей 91/2 (возле автоцентра «12 вольт»), ул.Доз 17а (Площадка возле Новокузнецкого центра профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства), начало ул.Доз (напротив ТРЦ «Планета»). Также можно воспользоваться парковочными местами внутри торгового центра и около гипермаркетов «Леруа Мерлен» и «Лента».

Администрация города и организаторы концерта рекомендует по возможности добираться до места проведения концерта на общественном транспорте. Бесплатные шаттлы ТРЦ «Планета» в день мероприятия будут работать до 01:30.

Напомним, что звезды мирового рока посетят Новокузнецк в рамках празднования 400-летнего юбилея города. Фестиваль проводится Администрацией города Новокузнецка при поддержке Министерства культуры РФ, Департамента культуры и молодежной политики Кузбасса. Генеральный партнер супершоу разрез «Березовский» компании ЗАО «Стройсервис». Концерт пройдет на площади рядом с ТРЦ «Планета» 7 июля, где выступят артисты из Великобритании и Германии - Ken Hensley, Doro, Beyоnd the Black, Catharsis.