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В День матери в Кузбассе родились 43 малыша

27 ноября 2022 года в регионе появились на свет 27 мальчиков и 16 девочек. В рамках акции «Родился ребенок» семьи, в которых малыши родились в День матери, получат материальную помощь в размере 10 тысяч рублей и памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

Больше всего новорожденных в Кемерове — 24 (15 мальчиков и 9 девочек), в Новокузнецке родились 10 малышей (6 мальчиков и 4 девочки), в Прокопьевске — три (2 мальчика и девочка).

Два мальчика появились на свет в Анжеро-Судженске, две девочки — в Киселевске. Еще по одному мальчику родились в Междуреченске и Мысках.

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
28/11/2022
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