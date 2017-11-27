В День матери в Кузбассе родились 48 мальчиков и 33 девочки

26 ноября,в День матери, в Кемеровской области появился на свет 81 ребёнок.

Больше всего детей в этот день родилось в Новокузнецке – 24, в Кемерове – 19, в областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой – 7 новорождённых.

В Прокопьевске в День матери появилось пять новорожденных, в Киселёвске, Белове, Мысках и Междуреченске по четыре, в Гурьевском районе – три, Промышленновском и Тяжинском районах - по двое детей.