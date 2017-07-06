В День металлурга РУСАЛ организует в Новокузнецке интерактивное 3D-мэппинг шоу

В свой профессиональный праздник компания РУСАЛ организует световое шоу «РУСАЛ ФестивAL. ALхимия света». 15 июля в 21:30 Дворец культуры и техники КМК (пр. Металлургов, 20) превратится в огромный экран.

Новокузнечан и гостей нашего города ждет захватывающее объемное световое представление, разработанное с учетом геометрии здания, и интерактивная музыкально-развлекательная программа. Гости праздника станут не только зрителями, но и участниками действа. Прямо во время мероприятия зрители смогут принять участие в Instagram-конкурсе «РУСАЛ ОБЪЕДИНЯЕТ ДРУЗЕЙ», опубликовав фотографии с хештегами и поздравлениями коллегам из других городов. Специальная программа будет находить фотографии, а оператор - в режиме ручного отбора - транслировать их на здание. Авторы лучших снимков получат призы.

Второй конкурс, «КОД РУСАЛА», определит самого внимательного зрителя, который получит суперприз от компании. Для этого нужно внимательно следить за 3D мэппинг-шоу и найти зашифрованный в видеоролике цифровой код.

Программа «РУСАЛ ФестиваAL. ALхимия света» включает в себя и развлекательные активности - Kiss Cam и Dance Cam, во время которых оператор будет транслировать на здание крупные планы зрителей. Кроме того, перед новокузнечанами выступит кавер-группа «Красный берег» из Новосибирска. А завершится праздник дискотекой с видео-проекцией на здание ДКиТ КМК.

Начало «РУСАЛ ФестивAL. ALхимия света» – 15 июля в 21:30 на Театральной площади.

День металлурга в форматах 3D-mapping и лазерного шоу пройдет в регионах присутствия РУСАЛа: Ачинске, Бокситогорске, Братске, Волгограде, Каменск-Уральском, Краснотурьинске, Красноярске, Михайловске, Новокузнецке, Таежном, Шелехове. В большинстве городов 3D-мэппинг и лазерные шоу будут показаны впервые.

3D-mapping – это особое направление в аудио-визуальном искусстве, которое представляет собой объемную проекцию на физический объект с учетом его геометрии и положения в пространстве. Эта технология позволяет при помощи видеопроекции видоизменять визуальные характеристики объекта и превращать практически любую поверхность в динамично меняющийся видеоэкран.