В День молодежи в Тяжине прошел «мобильный» концерт

Количество заражённых коронавирусом в Кузбассе вновь увеличилось По данным оперштаба, ещё у 43-х пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция...

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В Новосибирск придет 30-градусная жара с грозами В начале рабочей недели в Новосибирскую область придёт 30-градусная жара с грозами. Такая погода...