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В День молодежи в Тяжине прошел «мобильный» концерт

Концертная площадка на платформе автоэвакуатора проследовала по улицам Ленина, Первомайская, Максима Горького, Советская, Садовая, Вокзальная, Коммунистическая, Кирова и Красноармейская.
Для жителей окружного центра прозвучали песни в исполнении солистов районного Дома культуры «Юбилейный». Также концертная бригада выступила на привокзальной площади, на площадке спортивного комплекса «Юность», на площади Ленина.
«Мобильный» концерт подготовили работники РДК «Юбилейный» совместно с отделом молодежной политики, спорта и туризма.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/06/2020
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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