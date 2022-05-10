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В День Победы в Кемерове презентовали мемориал героям-сибирякам

Мемориальный комплекс героям-сибирякам имени Николая Ивановича Масалова будет построен в Кемерове. Первая очередь комплекса — центральная аллея с памятником воину-освободителю — будет готова осенью 2022 года. Губернатор Сергей Цивилев провел презентацию для кемеровчан на главной площади города, также в ней приняли участие представители федеральных силовых структур.

«Долгие 1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. Мы дошли до Берлина, спасли Европу от фашизма, поэтому в центре Берлина в Трептов-парке стоит памятник русскому воину, воину-освободителю, который держит в руках меч, опущенный вниз. Под его сапогами разрубленный фашистский крест — символ нацизма, а на руках, прижавшись к нему, как к самому родному человеку, — маленькая девочка-немка, которую он спас. Мы потеряли миллионы людей в этой войне, заплатили за Великую Победу кровью, и мы никогда этого не забудем. Мемориальный комплекс, который будет установлен в Кемерове, важен для сохранения этой исторической памяти для будущих поколений», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

Военно-исторический комплекс будет включать точную копию памятника «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов. Вдоль аллеи к памятнику расположат гранитные пилоны, на которых будут высечены фамилии 2 916 сибирских героев Советского Союза, России и кавалеров Ордена «Красной Звезды». Также на территории комплекса разместят музейно-выставочный комплекс военной истории и храм Александра Невского.

 

 

Фото из открытых источников

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/05/2022
Общество
Кемерово
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