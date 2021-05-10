В День Победы в Тяжинском округе прошли праздничные мероприятия

В сельских поселениях работники филиалов Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности вместе с односельчанами возложили цветы к мемориалам земляков погибших на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

На площади Победы окружного центра состоялся митинг «Мы этой памяти верны», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Перед собравшимися выступили заместитель председателя Правительства Кузбасса Елена Алексеевна Пахомова, временно исполняющий полномочия главы Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров, военный комиссар Тисульского и Тяжинского районов Николай Николаевич Николаенко.

От молодого поколения со словами благодарности к ветеранам обратились участники эстрадной студии «Алиса» детской школы искусств № 31. Тяжинцы почтили минутой молчания солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Студенты Тяжинского агропромышленного техникума возложили к мемориалу гирлянду, а участники митинга – цветы. Затем прозвучала песня «Майский вальс» в исполнении работников Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский. На площади исполнили вальс участники танцевальных коллективов поселка – «Эдельвейс» (центр дополнительного образования), «Созвездие» (Тяжинская СШ № 1), «Карамель» (центр национальных культур) и «Весна» (театр танца).

У дома ветерана Великой Отечественной войны Петра Петровича Мелькер из поселка Тяжинский состоялся парад. Колонна ретроавтомобилей с транспарантами остановилась возле дома фронтовика. Концертная фронтовая бригада Дома культуры «Юбилейный» исполнила песни военных лет. Затем артисты проехали на платформе эвакуатора по поселку Тяжинский в места проживания ветеранов труда, тружеников тыла с концертом «Победный майский день весны».

Концерты фронтовых бригад состоялись и в селе Валерьяновка, а также в поселке Тисуль, где самодеятельные артисты исполнили военные песни. Работники Старотяжинского СДК-филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности вместе с участниками художественной самодеятельности приняли участие в акции «Поем двором».

Завершающим аккордом Дня Победы стал праздничный салют в поселке Тяжинский.