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В День России в Итате прошла встреча членов Всероссийского общества инвалидов

Перед собравшимися выступили Тамара Густавна Емельянова, Ольга Михайловна Хвидзевич и Валентина Ильинична Дальшевская. В этот знаменательный день впервые состоялась презентация проекта «Уникальность в повседневности», посвящённого 95-летию Тяжинского района. Проект предусматривает благоустройство родника при храме святителя Николая Чудотворца.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
13/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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