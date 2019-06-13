В День России в Итате прошла встреча членов Всероссийского общества инвалидов

СГК приступает к гидравлическим испытаниям в Новокузнецке Сибирская генерирующая компания (СГК) с 14 июня по 27 июня включительно проводит гидравлические...

В Кемерове отгремел праздничный салют Праздничные мероприятия, проходившие сегодня в Кемерове в честь Дня России и Дня города,...

Сергей Цивилев принял участие в песенном флешмобе «Гимн России» Сегодня, в День России и День города, который отмечают кемеровчане, губернатор Кузбасса побывал в...