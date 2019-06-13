В День России в Итате прошла встреча членов Всероссийского общества инвалидов

Перед собравшимися выступили Тамара Густавна Емельянова, Ольга Михайловна Хвидзевич и Валентина Ильинична Дальшевская. В этот знаменательный день впервые состоялась презентация проекта «Уникальность в повседневности», посвящённого 95-летию Тяжинского района. Проект предусматривает благоустройство родника при храме святителя Николая Чудотворца.
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