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В День шахтера лучшие сотрудники ГК ТАЛТЭК удостоены профильных наград

Торжественное мероприятие состоялось 25 августа, накануне профессионального праздника горняков, в Киселёвске в киноконцертном зале «Россия».

Награждение лучших работников ГК ТАЛТЭК открыл вице-президент Группы Сергей Петрович Кочеринский, поздравив всех собравшихся с главным кузбасским праздником и поблагодарив коллективы угледобывающих предприятий ГК ТАЛТЭК за отличные производственные показатели.

2017 год, ставший для профессионального праздника шахтеров юбилейным, оказался щедр на награды.

В рамках торжественного мероприятия сотрудникам угледобывающих предприятий группы компаний ТАЛТЭК было вручено 129 государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград.

Лучшие сотрудники Группы были отмечены Благодарственными письмами Министерства энергетики РФ, удостоены памятных медалей ведомства «70 лет Дню шахтера», нагрудных знаков «Шахтерская слава» и «Лучший по профессии» и других профильных наград за высокие показатели в работе и существенный личный вклад в развитие угольной промышленности РФ.

На торжественном чествовании лучших представителей шахтерского дела предприятий ГК ТАЛТЭК присутствовали представитель Администрации Киселевского городского округа Владимир Викторович Скирта, а также заместитель главы Прокопьевского района Николай Алексеевич Попов.

Общество
kuzbassnews.ru
04/09/2017
Общество
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Новости Кузбасса

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