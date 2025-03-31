В День защиты Земли специалисты Россельхознадзора напоминают землепользователям о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства

«День защиты Земли» – это день, когда жителям планеты нужно внимательнее присмотреться к окружающему миру. Он призван развить в человеке культуру бережного отношения не только в особенный день, 30 марта, но и служит напоминанием и сигналом к тому, что необходимо позаботиться об охране окружающей среды.

В этой связи в преддверии скорого установления на территории Новосибирской и Томской областей, Кемеровской области — Кузбасса особого противопожарного режима специалисты ведомства напоминают правообладателям земельных участков сельскохозяйственного назначения о том, что их зарастание является одним из факторов, способствующих усугублению ситуации с пожарами. Особенно, если такие участки расположены вблизи лесного массива.

Так, возникающие в большинстве случае по вине человека палы на сельхозземлях – это не только нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности», а, в первую очередь, угроза для окружающей среды, в том числе, вред почве, ее растительному и почвенному покрову.

В этом случае одним из способов противопожарной безопасности становится создание минерализованных полос на землях сельскохозяйственного назначения. Их цель — создать преграду для огня, которая замедлит его распространение, позволит пожарным службам лучше контролировать ситуацию и защитит прилегающие участки леса, населенные пункты и инфраструктуру.

В свою очередь, специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проводят регулярные наблюдения за соблюдением земельного законодательства Российской Федерации без взаимодействия. Это необходимо для принятия своевременных профилактических мер по предотвращению и пресечению нарушений обязательных требований, устранению причин, фактов и условий, способствующих этим нарушениям, снижая тем самым административную нагрузку на пользователей земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Главная задача в этой работе — способствовать сохранению экологических систем, чтобы земля оставалась средством производства в сельском хозяйстве. В рамках полномочий инспекторы ведомства выявляют правонарушения, связанные с зарастанием сорной и древесно-кустарниковой растительностью земельных участков сельскохозяйственного назначения, где отсутствует минерализованная полоса, ответственность за которые предусмотрена статьей 8.32 КоАП Российской Федерации.

Кроме того, информация по земельными участкам, на которых выявлено отсутствие минерализованных полос, ежегодно передается в региональные органы, осуществляющие федеральный государственный лесной надзор, для возбуждения дел об административных правонарушениях в соответствии с п. 8 ч. 5 ст. 28.3 КоАП Российской Федерации.