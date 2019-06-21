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В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел информационный час «Слава подвигу защитника»

Библиотекарь сельской библиотеки Зинаида Алексеевна Горбунова провела беседу, посвящённую памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Затем дети прошли к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Художественный руководитель Акимо-Анненского СДК Лариса Худжатулловна Павленко рассказала ребятам о том, как началась Великая Отечественная война. Дети читали стихи о войне, рассказывали о своих воевавших родственниках.
Затем все присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к памятнику венок из цветов, сделанный собственными руками.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
21/06/2019
Культура
Тяжин
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