В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел информационный час «Слава подвигу защитника»

Названа предварительная дата начала отопительного сезона в Кузбассе Новый отопительный сезон в Кемеровской области начнется осенью. Об этом сообщает пресс-служба...

Кузбасские синоптики дали прогноз на выходные дни Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона в грядущие выходные.

В Кузбассе построят новый реабилитационный центр Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного...