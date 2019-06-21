В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел информационный час «Слава подвигу защитника»

Loading...
Библиотекарь сельской библиотеки Зинаида Алексеевна Горбунова провела беседу, посвящённую памяти Героя Кузбасса Николая Ивановича Масалова.
Затем дети прошли к памятнику землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Художественный руководитель Акимо-Анненского СДК Лариса Худжатулловна Павленко рассказала ребятам о том, как началась Великая Отечественная война. Дети читали стихи о войне, рассказывали о своих воевавших родственниках.
Затем все присутствующие почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили к памятнику венок из цветов, сделанный собственными руками.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Новый отопительный сезон в Кемеровской области начнется осенью. Об этом сообщает пресс-служба...
|
Синоптики рассказали о том, какая погода ждет жителей региона в грядущие выходные.
|
Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного...
|
В Новокузнецком медицинском учреждение медики обнаружили холеру, сообщает информационно-новостное...