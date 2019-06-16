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В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел субботник

Накануне христианского праздника Дня Святой Троицы работники администрации Акимо-Анненского сельского поселения, сельского Дома культуры, неравнодушные селяне, в том числе и старейший житель деревни Григорий Иванович Прима навели порядок на местном кладбище –  убрали сорняки, спилили сухие деревья.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
16/06/2019
Общество
Тяжин
Новости Кузбасса

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