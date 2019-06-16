В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел субботник

Четверо разбились в аварии на кузбасской трассе В ночь с 14 на 15 июня четверо людей получили травмы в серьёзной аварии на трассе Кемерово –...

В районе Красного озера в Кемерове пропал ребёнок В Кемерове пропал 9-летний Тимофей Перебоев. Последний раз мальчика видели вчера, 15 июня, в районе...

Спасатели предупредили об опасной погоде в Кузбассе Специалисты областного Гидрометеоцентра дали штормовое предупреждение на 16 июня, сообщила пресс-...