В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошел субботник

Накануне христианского праздника Дня Святой Троицы работники администрации Акимо-Анненского сельского поселения, сельского Дома культуры, неравнодушные селяне, в том числе и старейший житель деревни Григорий Иванович Прима навели порядок на местном кладбище – убрали сорняки, спилили сухие деревья.
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