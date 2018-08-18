В деревне Акимо-Анненка Тяжинского района прошла акция «Помоги собраться в школу»

Праздничную программу для ребятишек провели молодогвардейцы. В программе были: аква грим, плетение кос, театральные сценки, спортивные эстафеты, концерт, флешмоб. Затем детей угостили чаем, лимонадом, печеньем и конфетами.

Вместе со своими родителями в сельский Дом культуры пришли 40 ребят. С помощью жителей поселения удалось собрать около 500 вещей. Шесть детей получили новую обувь, приобретенную за счет средств районного бюджета.

Спонсорами чайного стола стали индивидуальный предприниматель Елена Петровна Катенович, специалисты администрации Акимо-Анненского сельского поселения и работники Акимо-Анненского СДК.