В деревне Георгиевка Тяжинского округа прошел мастер-класс по русскому народному танцу

Организаторы – Центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности» и Тяжинская средняя школа № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова.

В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота. Танцы народов России» хореограф и преподаватель ритмики Надежда Айдаровна Богданова показала ребятам основные элементы народного танца, рассказала о народных танцевальных костюмах, разъяснила, в чем заключаются особенности танцевальных движений у разных народов России. Дети выучили более десяти танцевальных движений и соединили их вместе под зажигательную народную музыку. В конце встречи дети в народных костюмах показали в хороводе, чему они научились. Мероприятие было подготовлено на базе автоклуба и стало хорошим подарком сельским ребятишкам в период летних каникул.

Всероссийская акция «Культурная суббота. Танцы народов России» проводится в рамках совместного проекта Министерства культуры РФ и Министерства просвещения РФ «Народная культура для школьников».