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В деревне Георгиевка Тяжинского района прошла экологическая акция «Чистый поселок – чистый Кузбасс!»
На уборку улиц вышло более 40 человек – взрослые, дети, молодежь. Весь собранный мусор на личном транспорте вывез глава Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов. Детей, принявших участие в субботнике, угостила мороженым предприниматель Галина Николаевна Иванова.
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