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В деревне Георгиевка Тяжинского района прошла экологическая акция «Чистый поселок – чистый Кузбасс!»

На уборку улиц вышло более 40 человек – взрослые, дети, молодежь. Весь собранный мусор на личном транспорте вывез глава Ступишинского сельского поселения Александр Васильевич Иванов. Детей, принявших участие в субботнике, угостила мороженым предприниматель Галина Николаевна Иванова.

Экология
Тяжин
kuzbassnews.ru
19/05/2019
Экология
Тяжин
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Новости Кузбасса

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