В деревне Георгиевка Тяжинского района прошла экологическая акция «Чистый поселок – чистый Кузбасс!»

Новокузнецкого автомобилиста осудили за попытку подкупить полицейского 26-летний житель Новокузнецка, нарушив ПДД, попытался подкупить сотрудников ГИБДД. Однако...

В Белове из-за сигареты погиб молодой мужчина О погибших ведомство не сообщает. Однако, как стало известно Правоохранительному порталу Кузбасса,...

В Новокузнецке проверили строящиеся объекты С каждым годом в Кузбассе в строй вводится все больше социально значимых объектов.