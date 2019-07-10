В деревне Георгиевка Тяжинского района состоялось выездное заседание клуба «Школа молодой семьи»
Тему «Современные аспекты обеспечения интернет-безопасности несовершеннолетних. Современные молодежные субкультуры» осветила психолог Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Светлана Павловна Егорова.
О профилактических противопожарных мероприятиях в жилых домах и безопасном поведении на воде в летнее время родителям рассказала заведующая отделением дневного пребывания Елена Алексеевна Шутова.
В конце заседания родителям была предоставлена возможность побеседовать со специалистами. Все желающие могли проконсультироваться у логопеда центра о причинах нарушения речи у детей и узнать об упражнениях, которые можно делать без помощи специалиста.
Во время работы клуба воспитатель Наталья Викторовна Сулейманова провела с ребятишками мастер-класс и игровую программу на свежем воздухе.
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