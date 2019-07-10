В деревне Георгиевка Тяжинского района состоялось выездное заседание клуба «Школа молодой семьи»

МЧС предупреждает: в Кузбасс пришли сильные ливни с грозой и градом Кемеровские синоптики и МЧС предупреждают: в Кузбасс пришли сильные ливни с грозой и градом.

Кузбасские инвалиды отправились в многодневный экстрим-поход Кузбасские инвалиды станут Робинзонами и проведут неделю в спартанских условиях в окрестностях...

В Новокузнецке сэкономленные миллионы потратят на новые светофоры В Новокузнецке при отборе подрядчиков в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные...