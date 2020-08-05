В деревне Ивановка отремонтировано ограждение кладбища

Это стало возможным благодаря участию Чебулинского округа в региональной программе инициативного бюджетирования. Стоимость работ составила около 800 тысяч рублей. Доля участия населения, индивидуальных предпринимателей и муниципалитета не менее 10 % от понесенных затрат – это обязательное и главное условие участия в программе.
Вопрос проведения капитального ремонта ограждения кладбища обсуждался на сходе местных жителей еще в прошлом году. Решение было поддержано большинством селян.
Также на территории кладбища будут установлены мусорные контейнеры и туалет. В будущем году по программе инициативного бюджетирования в Ивановке планируется заменить оконные блоки в детском саду.
05/08/2020
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