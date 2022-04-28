В деревне Марьевка Яйского округа прошла литературная гостиная «Я ковал свое сердце для вечной любви»

В историю русской поэзии Василий Федоров вошел, прежде всего, как автор философской лирики, а жизненная и творческая биография поэта тесно связана с Сибирью.

В литературно-мемориальном музее имени Василия Дмитриевича Федорова в день памяти поэта дети читали стихи земляка о любви к природе и Родине, а взрослые – о любви к женщине и семье. Слово было предоставлено гостю из Нижнего Новгорода, автору-составителю одного из переизданных сборников любовной лирики В. Д. Федорова – Александру Анатольевичу Кочеткову. Он передал в дар музею книгу дневниковых записей Ларисы Федоровны Федоровой «Они судьбу не выбирали, судьба их выбрала сама», изданную в Москве семьей Федоровых.

Также были подведены итоги викторины о творчестве Василия Дмитриевича Федорова, которая проводилась среди школьников. Дети получили грамоты и сладкие подарки.