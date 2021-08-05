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В деревне Марьевка Яйского округа состоялся региональный литературный праздник «Федоровские чтения»

Мероприятие традиционно началось с митинга на Назаркиной горе, на территории музея-усадьбы поэта Василия Дмитриевича Федорова, где прозвучали приветственные слова почетных гостей праздника – представителей администрации Яйского муниципального округа, воспоминания тех, кто был лично знаком и общался с поэтом. У памятника Василию Федорову состоялось награждение победителей и участников литературного конкурса самодеятельных поэтов «Мой дом Кузбасс», посвященного 300-летию образования Кузбасса.
Для гостей праздника прошла праздничная концертная программа «Я жил – не заметил …» с участием лучших исполнителей и творческих коллективов учреждений культуры муниципалитета. По окончании концерта состоялась литературная программа «Свободный микрофон», в которой приняли участие литературные объединения, самодеятельные поэты и писатели Яйского и Ижморского округов, а также города Анжеро-Судженска.

Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Яя
kuzbassnews.ru
05/08/2021
Культура
Анжеро-Судженск
Ижморский
Яя

Новости Кузбасса

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