В деревне Марьевка Яйского округа состоялся региональный литературный праздник «Федоровские чтения»

В Кемерове из-за ливня начались перебои с электричеством и подтопления В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса агентству...

За сутки от COVID-19 в Кузбассе умерло 6 человек Всего в регионе медицинскую помощь получают 1920 пациентов с диагнозом COVID-19.

На федеральной радиостанции обсудили другие названия города Кемерово На радио «Маяк» в программе «Отпуск каждый день» ведущие, которыми выступили Павел Картаев и...