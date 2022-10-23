В деревне Новопреображенка Тяжинского округа состоялась творческая встреча с сибирским писателем Владимиром Топилиным

Родился он 12 февраля 1967 года в таежном поселке Чибижек Курагинского района Красноярского края. В отрочестве свои мысли излагал в школьных тетрадях на уроках литературы, в дневниках наблюдений за окружающим миром. Затем была учеба в Минусинском сельскохозяйственном техникуме, служба в пограничных войсках. В 1990 году Владимир вернулся в родной поселок, к привычному укладу жизни. Общение с природой, охотниками, старожилами и туристами, путешествия по горным отрогам Саян пополняли копилку знаний будущего писателя.

Трудно предположить, когда бы его наблюдения и заметки увидели свет. Все изменилось после несчастного случая в июле 1996 года. Личная трагедия ограничила круг общения, но появилось время для воплощения задуманного. Владимир стал писать. Герои его повестей и рассказов – жители деревни и люди тайги: золотопромышленники, охотники, путешественники, староверы. Творчество Владимира Топилина не осталось незамеченным. В Красноярском издательстве «Буква-С» были изданы рассказы и повести: «Когда цветут эдельвейсы», «Слезы Черной речки», «Семь забытых перевалов», «Дочь седых Белогорий», «Таежная кровь», «Страна Соболинка», «Длинная лыжня Чибижека».

Талант писателя и мужество человека в расцвете сил ставшего инвалидом и чудом выжившего покорили земляков. Его имя стало известно за пределами Красноярского края, хотя книги издаются небольшими тиражами. Владимир Степанович Топилин живет в Минусинске, у него много друзей среди читателей. Писатель много занимается самообразованием, работает над новыми произведениями, часто встречается с читателями. Свободное время посвящает изучению исторического прошлого края, поискам фактов и легенд, встречам со старожилами таежных мест. Потом эти впечатления находят место на страницах его книг.

На встрече в Новопреображенской сельской библиотеке присутствовали ученики старших классов Кубитетской школы вместе с педагогами, читатели деревень Чернышево и Новопреображенка. Автор рассказал о своем творческом пути, написанных книгах. Владимир Степанович особо остановился на книгах, адресованных подрастающему поколению. Писатель подарил ребятам книжные закладки и календарики. Для читателей Новопреображенской сельской библиотеки замечательным подарком стала книга «Немтырь» с личным автографом Владимира Топилина.