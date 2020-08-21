В деревне Орлово-Розово Чебулинского округа прошел детский праздник

Игровую программу «Арбузник» для ребятишек подготовили работники библиотеки-филиала № 19 и Дома культуры. Библиотекарь Оксана Владимировна Скрыпина рассказала детям, где и как растет арбуз, к какому семейству относится, и какими полезными свойствами обладает.
Затем ребятишки отправились на импровизированное бахчевое поле, где их ждал «урожай» веселых арбузоэстафет. Ребята отгадывали загадки, играли в боулинг, одаривали комплиментами большую и сладкую ягоду, являющуюся воплощением лета. Завершился праздник поеданием арбузов.
21/08/2020
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