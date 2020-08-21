В деревне Орлово-Розово Чебулинского округа прошел детский праздник

Мэр Новокузнецка рассказал о ходе реконструкции проспекта Металлургов В Новокузнецке приближается к завершающей стадии реконструкция проспекта Металлургов. Напомним,...

Горняки Кузбасса добыли 18,1 млн тонн угля в июле 2020 года Из добытого за месяц коксующихся марок поднято на-гора 6 млн тонн (в июле 2019 года – 5,9 млн тонн...

В Кемерове отреставрировали памятник покорителям космоса Памятник «Молодые покорители космоса» установлен в парке «Березовая роща» после реставрации, заявил...