В деревне Подъяково прошел туристический слет студентов техникумов и колледжей Кузбасса

Пятидневный слет состоялся в рамках Кузбасского молодежного форума «Время первых». Для 400 студентов профессиональных образовательных организаций региона подготовили спортивные и туристические соревнования, образовательную и культурную программы. Было разбито 23 лагеря-бивака. В студенческом турслете приняла участие команда Тяжинского агропромышленного техникума.

Кроме традиционных испытаний, в этом году ребята подключились к образовательному проекту «Школа режиссера для нережиссеров «FONERA» – победителю конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2022 года. Студенты прошли обучение основным режиссерским навыкам, познакомились с современными драматургическими, актерскими приемами для постановки праздников с использованием креативных индустрий.

Участникам слета представилась уникальная возможность познакомиться с новым видом спорта – дрон-рейсингом (гонки спортивных дронов) и скоростной видеосъемкой с квадрокоптера. На туристско-спортивный полигон «Солнечный Туристан» приехали организаторы сибирских соревнований по дрон-рейсингу в Кузбассе: Алексей Невзоров – председатель региональной федерации авиамодельного спорта и Максим Мжельский – двукратный бронзовый призер чемпионатов России по дрон-рейсингу, участник чемпионата мира в Китае - 2019 в составе национальной сборной России, победитель в командной гонке международных соревнований Rostec Drone Festival 2021 года в Москве, неоднократный победитель сибирских этапов Всероссийской лиги дрон-рейсинга RDR. Умение управлять скоростными квадрокоптерами показали участники сибирских чемпионатов Антон Федин и его 11-летний сын Вадим. Гости рассказали о дрон-рейсинге, приобретающем всё большую популярность в мире и в нашей стране, продемонстрировали модели квадрокоптеров, провели показательную гонку на стадионе и видеосъемку палаточного городка.

Организатор туристического слета – министерство образования Кузбасса при поддержке Центра обеспечения организационно-технической, социально-экономической и воспитательной работы и Кемеровского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий.